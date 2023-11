Primo piano

CESATE – In occasione della dodicesima giornata di campionato del girone N della prima categoria, l’Sc United ha ospitato questo pomeriggio nel proprio centro sportivo di Cesate la Robur di Legnano.

Nei primi minuti di gioco parte meglio la squadra ospite che prova a spaventare la difesa avversaria ma lo United regge benissimo la forte pressione della Robur e, precisamente al minuto 20 del primo tempo, si porta in vantaggio con Alessio Livelli che insacca la palla in rete dopo averla ricevuta da Iacovelli che sfrutta al massimo una svista difensiva avversaria. Dopo il goal subito, gli ospiti provano ad aumentare nuovamente il ritmo creando due pericolosissime azioni ma il portiere cesatese Mauri si fa trovare pronto e riesce a difendere il risultato. Dopo 5 minuti di pressione da parte della Robur, i padroni di casa tornano ad attaccare sfiorando diverse volte la rete del raddoppio che però non arriva.

Nel secondo tempo lo United parte subito a mille attaccando sin dai primi secondi di gioco la difesa avversaria nuovamente con l’autore del goal Livelli che però questa volta non riesce a ripetersi concludendo a lato. Dopo diverse azioni dei padroni di casa e un tentativo offensivo della Robur che spaventa in modo lieve gli avversari, la partita si conclude con il risultato di 1-0.

L’Sc United vince, dunque, di misura un incontro non semplice grazie al quale conquista tre importantissimi punti con i quali, agevolata anche dalla sconfitta odierna della Turbighese per 4-2 contro il Barbaiana, vola al primo posto comandando, così, il girone N della prima categoria. Risultato diverso, invece, per la Robur che resta nella parte bassa della classifica.

SC UNITED – AC ROBUR 1-0

Sc UNITED: Mauri, Ronzoni, Bernello, Cicola, Confalonieri, Ballabio, Livelli, Barbera, Iacovelli, Lopez, Marzorati. A disposizione: Bottani, Michi, Ferioli, Chyupak, Gravino, Galla, Galli, Ponti, Serpieri. All: Villa.

Ac ROBUR: Monaco, Peqini, Maggioni, Lefergola, Ghezzi, Montesdeoca, Banfi, Stretti, Catalano, Bascape, Gaifami. A disposizione: leoni, Capiluppi, Colombo, Giudici, Leoni M, Martino, Mussaro, Mustoni, Venuto. All: Scicchitano.

