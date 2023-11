Sport

TURATE- Nella 12′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate ospita sul proprio campo una delle maggiori forze del torneo, l’Universal Solaro. Gli ospiti riescono ad imporsi sui padroni di casa ottenendo una vittoria schiacciante con il risultato finale di 1 a 5.

L’Universal Solaro scende in campo rabbioso e voglioso di tornare a vincere dopo una sconfitta e un pareggio consecutivi, infatti, la sblocca dopo soli 7′ di gioco con la rete siglata da Cavalcante. La Salus Turate Mozzate, però, vuole cercare il riscatto dopo l’eliminazione dalla coppa subita in settimana contro il Mariano Calcio e, infatti, riesce a rimanere in partita trovando il pareggio con Dell’Occa. I primi 45′ di gioco terminano così in pareggio.

Nella seconda frazione di gioco, però, il turno infrasettimanale si fa sentire nelle gambe dei giocatori della Salus Turate e l’Universal Solaro ne approfitta: al 52′ si riporta in vantaggio con il goal di Mantellini. Al 68′ allunga la squadra di Broccanello grazie alla rete di Magro. Dilagano gli ospiti al 72′ e si aggiunge al tabellino dei marcatori anche Musazzi. La rete del definitivo 1 a 5 arriva all’81’ e viene segnata da Bajoni.

Grazie a questa vittoria l’Universal Solaro torna in vetta della classifica, condivisa con l’Ispra che compie una piccola frenata pareggiando contro il CAS Sacconago, mentre la Salus Turate Mozzate rimane in zona playout a 11 punti in terzultima posizione.

Salus Turate Mozzate-Universal Solaro 1-5

SALUS TURATE MOZZATE: Feré, Canestrini, Mireku, Franzoni, Rivoltella, Callini, Bredice, Loche, Dell’Occa, Marchiella. A disp: Marzorati, Canestrini, Cantaluppi, Collà, Ambari, Mignosi, Mboup, Ranzetti, Arnaboldi.

ALL: Colino.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cavalcante, Greco, Trionfo, Romano’, Bonasso, Bajoni, Mantellini, Magro, Musazzi. A disp: Cuzzolin, Orlando, Giordano, Panariello, D’Elia, Marquez, Viscusi, Milazzo, Gerevini.

ALL: Broccanello.