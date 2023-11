Calcio

GERENZANO – Importantissima partita per il comando del girone H della seconda categoria di Como quella disputata oggi pomeriggio a Gerenzano tra Gerenzanese e Cistellum.

Primo tempo molto equilibrato e combattuto in ogni zona del campo con entrambe le squadre che creano numerose azioni pericolose non riuscendo però a concretizzare e, dunque, a trovare il goal che sblocca il match.

Nella ripresa parte subito benissimo il Cistellum che spaventa la squadra di casa con Lobianco che conclude in porta dal limite dell’area di rigore ma l’estremo difensore Arenella si fa trovare pronto e gli nega il goal. Il secondo tempo si infuoca ancor di più nella seconda metà di gioco prima con Costanzo per gli ospiti che prova la conclusione che però finisce alta sopra la traversa e successivamente con Ciuciu per la Gerenzanese che dentro l’area di rigore tira di poco a lato. Dopo diverse azioni dei padroni di casa durante gli ultimi 10 minuti di gioco, poco prima del triplice fischio del direttore di gara, Gambino serve un magnifico assist per Vergani che davanti al portiere non sbaglia e insacca in rete la clamorosa palla della vittoria che regala il comando solitario del girone.

La Gerenzanese mette ko, dunque, il Cistellum all’ultimo respiro grazie alla rete di Vergani che fa superare lo scontro diretto importantissimo per il primo posto della classifica. Risultato, invece, amaro per il Cistellum che perde una partita molto combattuta e dal primo posto condivo proprio con la Gerenzanese scende al terzo posto.

ASD GERENZANESE – ASD CISTELLUM 1-0

Asd GERENZANESE: Arenella, Gambino, Viola, Boccaletti, Boeri, Mighetti, Gorgoglione, Morandi, Vergani, Ciuciu, Geron. A disposizione: Zucchella, Restelli, Franchi, Grassi, Geron S, Rimoldi, Di Lio, Coppola. All: Ceriani.

Asd CISTELLUM: D’Auria, Moiana, Bonfrate, Anzani, Morosi, Simone, Viola, Costanzo, Lobianco, Rimoldi, Marazza. A disposizione: Sassi, Roma, Montan, Quaggelle, Milani, Jabiri, Mancini, Cozzi, Montorio. All: Giussani.