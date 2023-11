Sport

CERIANO LAGHETTO- Nella 12′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo la Besnatese in una sfida importante per ambo le squadre. Alla fine del match esce vincente la squadra di casa che trionfa con il risultato di 2 a 1.

Nel primo tempo sono gli ospiti a partire meglio, mettendo in difficoltà la difesa cerianese. Al 21′, infatti, la Besnatese passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Caccia. Il Ceriano tenta di riagguantarla, ma all’intervallo il risultato rimane invariato.

Nella seconda frazione di gioco la squadra allenata da mister Pepe scende in campo con un piglio diverso e guadagna terreno di gioco. Il Ceriano, prima riesce a trovare il pareggio e poi ribalta una partita fondamentale per la zona salvezza.

Grazie a questa vittoria il Ceriano sale a 12 punti, scavalcando in classifica il Salus Turate Mozzate e l’Esperia Lomazzo, mentre la Besnatese rimane ferma a 19 punti, mancando l’approdo in zona playoff.

Ceriano Laghetto-Besnatese 2-1.