ARESE – Dopo gli episodio avvenuti a Saronno, ora anche nelle vicinanze delle Groane. Si ripetono i furti di ruote, con auto appoggiate su mattoni nella notte: questa volta il colpo è avvenuto ad Arese. Il fenomeno dei furti di ruote dai veicoli in sosta sta prendendo piede nella nostra zona, e l’ultima segnalazione proviene dunque della zona delle Groane.

I malviventi hanno preso di mira un’Alfa Romeo Stelvio, parcheggiata lungo via Delle Groane, strada periferica di Arese situata a breve distanza dall’autostrada e dal centro commerciale Il Centro. L’auto è stata lasciata senza le quattro ruote complete, e la scena si è ripetuta con frequenza inquietante.

Questo ennesimo episodio conferma la tendenza preoccupante dei furti di ruote nella zona, creando crescente allarme tra i residenti.

Le autorità locali stanno intensificando i controlli e implementando misure di sicurezza per contrastare questa ondata di furti. Tuttavia, l’escalation dei casi continua a destare preoccupazione nella comunità, che ora è in allerta costante per la sicurezza dei propri veicoli.

28112023