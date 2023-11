Cronaca

COGLIATE / LIMBIATE – Cogliatesi ieri sera alle 21.30 allertati dal rumore dell’elicottero che si trovava a bassissima quota: era l’elisoccorso dal quale si sono calati due soccorritori nelle vicinanze di via Cesare Battisti dove già c’era l’automedica. Si sarebbe trattato di un intervento d’urgenza per un malore.

A Limbiate, invece, intervento dell’ambulanza della Croce viola ieri alle 10.40 in via Monza, per un ciclista investito: è stato soccorso un ragazzo di 18 anni, medicato direttamente sul posto per lievi contusioni. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

(foto archivio: intervento dell’elisoccorso in orario serale. Gli apparecchi ed il personale di Areu, il servizio 118, sono stati preparati ad intervenire anche in condizioni di quasi nulla visibilità, per situazioni di emergenza)

