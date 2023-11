Cronaca

COGLIATE – La comunità di Cogliate è in lutto per la tragica scomparsa di Luciano Beretta, un uomo di 59 anni. La notizia della sua improvvisa scomparsa l’altro giorno, ha suscitato sgomento in tutto il paese, poiché Beretta è deceduto improvvisamente durante un volo diretto in Finlandia, per una trasferta di lavoro. La drammatica vicenda si è verificata lunedì mattina.

Beretta aveva lasciato casa presto insieme a un collega, dirigendosi all’aeroporto per il viaggio di lavoro. Le circostanze della sua morte sono avvolte dal mistero, poiché sembra che nessuno abbia notato alcun segno di malessere mentre era a bordo dell’aereo. Seduto al suo posto con il sedile reclinato, sembrava dormire tranquillamente. La tragedia è emersa solo durante la fase di atterraggio, quando il personale di bordo ha fatto la dolorosa scoperta. Il collega di Beretta, seduto a qualche fila di distanza, è accorso: nonostante i tentativi di rianimazione con l’uso del defibrillatore, purtroppo, la situazione era irrimediabile.

L’addio a Luciano Beretta ha generato un’ondata di ricordi e omaggi da parte degli amici sui social. Molti hanno sottolineato la sua maestria nel campo della meccanica di precisione presso l’azienda di Cesano Maderno, la Cebi Hi-Tech, che esporta prodotti e tecnologia in tutto il mondo. La sua figura era considerata un “maestro” da parte di chi lo conosceva, un termine che lui stesso utilizzava spesso per salutare gli altri. La sua professionalità e dedizione al lavoro lo portavano frequentemente in trasferte, evidenziando l’importanza del suo ruolo nel settore.

