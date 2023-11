Città

SARONNO – Rapinano un furgone e prendono a sassate il proprietario. Bloccati dai carabinieri.

Nel pomeriggio del 18 novembre scorso, i carabinieri della compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato carabinieri Cacciatori, hanno arrestato un 50enne italiano ed un 22enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi.

Slogan contro i vaccini anticovid scritti con caratteri cubitali sul muro del cimitero di Misinto. e’ il blitz messo a segno domenica sera in viale del cimitero. I vandali malgrado il grande passaggio di auto in viale Europa sono entrati in azione verosimilmente nella tarda serata di domenica 26 novembre.

Frodi per il bonus facciate: nei guai un amministratore al centro di un’indagine della compagnia di Gallarate e di Legnano. Nelle ultime ore i finanzieri del comando provinciale di Varese e Milano hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal gip del tribunale di Busto Arsizio.

Calcio Eccellenza, Fbc Saronno anticipa a sabato la gara contro il Fc Milanese per la 13′ giornata.

