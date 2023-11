Altre news

SARONNO – Ancora una giornata di sole per la città degli amaretti. Le previsioni di 3B Meteo ci confermano una giornata soleggiata senza possibilità di piogge nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima scenderà a 1°C, con lo zero termico a 1654 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Ovest, accompagnando la colazione con una brezza leggera. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con venti deboli che persistono dalla stessa direzione, regalando una giornata dall’atmosfera tranquilla. L’unico elemento di attenzione è rappresentato da un’avviso di allerta meteo per il vento.

Il commento del previsore Lombardia per martedì descrive un quadro meteorologico dominato da un campo di alte pressioni, garantendo stabilità ed un cielo assolato in tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Mentre sulle basse pianure orientali, Prealpi orientali e Alpi Retiche, la giornata si presenterà prevalentemente poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. I venti saranno deboli occidentali, in attenuazione e con rotazione ai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata, mentre lo zero termico si manterrà nell’intorno di 1500 metri, confermando una giornata di stabilità climatica e serenità atmosferica.