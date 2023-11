Città

SARONNO – “Abbiamo superato la metà del mandato di questa amministrazione e Obiettivo Saronno, come annunciato fin dall’inizio, ha deciso di fare un cambio di ruoli fra i propri consiglieri comunali, così da permettere a tutti di fare la maggior esperienza possibile”

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno lista civica indipendente che cambia, come anticipato ad inizio mandato, il proprio portavoce in consiglio comunale.

“Abbiamo comunicato il cambio di capogruppo alle sedi competenti: Luca Davide subentra dal 29 novembre a Luca Amadio che mantiene il ruolo di consigliere comunale della lista civica Obiettivo Saronno, oltre a d e s s e r e v i c e p r e s i d e n t e dell’associazione stessa. La scelta è stata pienamente condivisa per la sua giovane età e per incoraggiare le ragazze e i ragazzi a vivere da protagonisti la vita pubblica, perchè il futuro di Saronno appartiene alle nuove generazioni e la lista civica indipendente desidera dare loro più spazio possibile”.

L’ormai prossimo capogruppo ci tiene a ringraziare il direttivo per l’occasione concessagli e soprattutto il suo predecessore, con la volontà di dedicarsi ogni giorno sempre più ad Obiettivo Saronno e alla città intera. “Ringrazio tutti gli amici e colleghi di Obiettivo Saronno per questa opportunità ed in particolar modo Luca Amadio che ha mantenuto la decisione di far fare esperienza a noi giovani. Lavorerò con determinazione e massimo impegno per un futuro migliore i n cui l a condivisione dovrà essere il punto di partenza per qualsiasi progetto”.

“I principi ispiratori espressi nello statuto dell’Associazione politico culturale di Obiettivo Saronno – commenta il capogruppo uscente Luca Amadio – evidenziano la centralità della persona, considerata non soltanto come individuo, ma come parte integrante della comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani. Personalmente è un onore passare il testimone di capogruppo a Luca Davide, che rappresenta per tutti noi l’essenza di una politica in cui la partecipazione, il confronto, la trasparenza nell’azione amministrativa dovrebbe essere sempre il punto di partenza da cui poter creare le basi per una comunità che si possa sentire finalmente rappresentata”.

E conclude: “Auspichiamo che questa decisione possa fare riflettere il mondo politico saronnese, da troppo tempo imperniato su logiche accentratrici e personalistiche che spesso perdono di vista il bene dei cittadini e le opportunità di rilancio della nostra città. I miei più calorosi complimenti e ringraziamenti a Luca Davide che sarà, come tradizione in Obiettivo Saronno, supportato da una squadra di persone che lavorano tutti i giorni con l’unica finalità di fare tornare Saronno ad essere una città sicura, attrattiva e in cui si possa essere orgogliosi di vivere.”

