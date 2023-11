Groane

LAZZATE – Torna quest’anno il concorso “Natale in vetrina”, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di stimolare i negozianti di Lazzate ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, così che i cittadini e i visitatori trovino una maggiore atmosfera di festa. Un’opportunità anche per consolidare l’attrattività dei negozi locali.

Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicate sul territorio comunale. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita. Le attività che aderiranno al concorso tramite modulistica online e disponibile in Biblioteca e in Comune, saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’Amministrazione Comunale.

La locandina recherà un numero identificativo di riferimento, necessario per esprimere la preferenza. A votare le vetrine preferite saranno direttamente cittadini e visitatori attraverso pagine social e moduli specifici. In particolare, quest’anno, una prima fase della votazione prevede la raccolta di “like” o cuoricini sulla pagina Facebook di Vivere Lazzate. Le prime quattro vetrine classificate si affronteranno in un torneo (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza). I voti saranno raccolti attraverso una modulistica messa a disposizione per i cittadini che dovranno registrarsi per votare.

In palio per i primi tre classificati, premi in denaro a scalare di 500, 300 e 200 euro, oltre alla targa ricordo, mentre il primo classificato otterrà anche il trofeo itinerante del concorso, consegnato dal vincitore della passata edizione e che potrà essere esposto per tutto l’anno. “La prima edizione del concorso ha registrato un successo e una partecipazione clamorosi, sia per qualità delle vetrine che per voti espressi on line” commenta il sindaco Andrea Monti. “Quest’anno si ritorna con una formula che fa scegliere il vincitore direttamente ai cittadini. La formula del “torneo” con le fasi finali dopo le qualificazioni siamo sicuri che accenderà ancora di più l’attenzione attorno a una sana competizione per chi rende più bella la nostra Lazzate. Stiamo lavorando a un Natale super, con un albero in piazza che sarà ancora più bello e che accenderemo l’8 dicembre, al termine della consegna delle benemerenze cittadine della Pila d’oro”.

La sfida tra i commercianti per le vetrine di Natale darà un contributo fondamentale a rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia a Lazzate, come sottolinea anche l’assessore al Commercio, Barbara Mazzarello: “Mi auguro che ci sia ancora maggiore partecipazione e maggiore entusiasmo dello scorso anno e sarà bellissimo vedere il paese impreziosito dalle vetrine addobbate con cura che renderanno ancora più piacevole l’atmosfera natalizia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione