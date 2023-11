Città

SARONNO – È convocato per stasera il consiglio comunale di Saronno: l’appuntamento è per le 21 nell’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario.

All’ordine del giorno:

Approvazione del verbale della precedente seduta. Convenzione relativa alla gestione del Centro Sociale Cassina Ferrara – approvazione dello schema. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000. Concessione del diritto di usufrutto sul compendio immobiliare del Teatro Via I maggio a favore della Fondazione Culturale Giuditta Pasta. Integrazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Mozione presentata dai Gruppi Consiliari Lega Lombarda Saronno, Fratelli d’Italia e Forza Italia ai sensi dell’art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale “per richiedere il riconoscimento del Comune di Saronno come Comune di confine nella fascia di 20 km dal Confine Elvetico”.

