ROVELLASCA – Emergono nuovi particolari sulla sconcertante vicenda della quale si è avuta notizia l’altro giorno ovvero della pensionata di 77 abitante a Rovellasca dal cui appartamento usciva un fortissimo odore di idrocarburi. Su richiesta dei vicini, comprensibilmente preoccupati, nel corso del pomeriggio erano intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo con i vigili del fuoco.

All’inizio la nonnina non voleva aprire, alla fine si è convinta ed una volta dentro tutori dell’ordine e pompieri hanno sentito ancora più forte quel odore inequivocabile: c’erano taniche di benzina dappertutto, nel bagno due da 20 litri, altre da 10 litri e poi tanti contenitori più piccoli sparpagliati per l’alloggio. Si trattava di benzina, ed è stata sequestrata. A quanto pare l’anziana ha spiegato ai carabinieri che ogni volta che sentiva di un calo del prezzo, lei l’andava a comprare, per fare la scorta. Alla fine è stata deferita all’autorità giudiziaria per omessa denuncia di materie esplodenti o infiammabili.

30112023