Città

SARONNO – Divieto di sosta e di transito per la giornata del primo dicembre alle porte di Saronno al quartiere scolastico. L’annuncio è arrivato su Facebook dall’Amministrazione comunale.

Venerdì primo dicembre per consentire l’installazione di protezioni per il tetto dell’edificio scolastico sito in via Buozzi, domani 1 dicembre il tratto di strada tra la via Monsignor Castelli e la via Mantegazza sarà chiuso al traffico (e interdetto alla sosta) dalle 8.15 alle 18.

Come funzionerà la circolazione? I veicoli che percorreranno la via Lainati provenendo da via Varese all’altezza di via Monsignor Castelli avranno l’obbligo di svolta a sinistra mentre i veicoli che percorreranno la via Lainati provenendo da via Novara all’altezza di via Monsignor Castelli avranno l’obbligo di svolta a destra.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione