Cronaca

SOLARO – Mercoledì 30 novembre intorno alle 23 si è verificato un grave incidente sulla Saronno-Monza in via Roma poco prima dell’incrocio con via Cavour e via Pelizzoni. Poco prima dell’intersezione in direzione Monza, secondo quanto ricostruito dai primi testimoni, si è verificato l’impatto tra un’auto e un ciclista.

Immediata la chiamata dei mezzi di soccorso dei presenti che ha fatto convergere sul posto l’autoinfermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Secondo quanto comunicato dalla stessa Areu il ciclista è deceduto sul posto. Al momento non si conoscono le generalità del defunto.

Sul posto i carabinieri di Rho che hanno provveduto a bloccare la circolazione per permettere prima il lavoro dei soccorritori poi per effettuare i rilievi che permetteranno di chiarire la dinamica. Sempre per questo motivo sono stati posti sotto sequestro i mezzi coinvolti.

