SARONNO – Il Saronno Softball Baseball “è lieto di annunciare la nomina di Wilmer “Willy” Pino come nuovo manager del Saronno Baseball che il prossimo anno prenderà parte al campionato di Serie C. Pino prende il posto di Francisco Fernandez, a cui tutta la società rivolge un grande ringraziamento per il lavoro svolto e gli augura un grande in bocca al lupo per le prossime avventure”. Contestualmente Pino ricoprirà il ruolo anche di coach della Serie A1 di Softball, andando a completare, insieme al confermato Pedro Gonzalez, il coaching staff agli ordini della manager Zuleyma Cirimele. Aiuterà inoltre lo sviluppo dell’intero settore giovanile.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Saronno a Willy, che avevamo già avuto modo di conoscere e apprezzarne le qualità nelle sue precedenti avventure a Nuoro e a Bologna – commenta il presidente Massimo Rotondo – La scelta di affidare la guida del Saronno Baseball a Pino è un segnale di come l’intera società voglia continuare a crescere dopo la positiva stagione 2023, chiusa con una media vittorie pari a .500. La sua esperienza maturata in tanti anni di softball, sia ad alto livello che nel settore giovanile, sarà inoltre fondamentale per aiutare il coaching staff e le giocatrici a raggiungere gli obiettivi prefissati il prossimo anno”.

“Voglio ringraziare la società nerazzurra e il suo presidente Massimo Rotondo per l’opportunità di far parte di questa prestigiosa società, ricoprendo diversi ruoli di grande prestigio e importanza – rimarca Pino – Allenare un gruppo giovane con tanta voglia di crescere sia come atleti che come esseri umani come la Serie C di baseball è molto stimolante per me. L’idea è quella di essere competitivi e che ogni partita sia un passo in più verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di squadra. Lo stesso vale per la Serie A di softball. Sono molto entusiasta di poter lavorare con Zuleyma e con Pedro. Abbiamo una squadra potente e veloce con giocatrici giovani ma di altissimo livello. Darò tutta la mia esperienza e preparazione per far sì che il 2024 sia una grande annata per noi”.