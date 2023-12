Sport

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il pareggio in trasferta ricco di goal contro la Castanese della scorsa settimana, la Caronnese torna in campo nel proprio stadio di Caronno Pertusella per disputare la tredicesima giornata di campionato contro il Verbano Calcio con calcio d’inizio anticipato alle ore 14.30 di domani.

In occasione del match di domani si è espresso anche il tecnico rossoblu Roberto Gatti: “Quella di domani è una partita che riserva tante trappole. Il Verbano è una squadra capace di far bene in trasferta, ne sa qualcosa Calvairate. Hanno pareggiato anche con la Solbiatese. Non possiamo permetterci di sottovalutarla, puntiamo a vincere per portare a casa tre punti fondamentali”.

I convocati della Caronnese per la partita di domani pomeriggio:

Portieri: Francesco Quintiero, Emanuele De Bono, Mattia Paloschi.

Difensori: Andrea Galletti, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Ngouga Opat, Gabriele Napoli, Mattia Matera

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Edoardo Brugnone, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu, Urban Zibert, Andrea Rigo.

Attaccanti: Federico Corno, Alessio Fabbrucci, Nikita Kovalonoks, Leonardo Zoppi, Fabio Lorusso.

