Cronaca

SARONNO – Qualche attimo concitato ieri pomeriggio ma alla fine tutto si è risolto con un normale acquisto. E’ quello che è successo ieri pomeriggio, giovedì 30 novembre al negozio d’abbigliamento Oviesse di piazza Libertà. Intorno alle 16 un cliente è entrato nel punto vendita e dopo aver gironzolato un po’ tra gli scaffali si è avvicinato all’uscito.

Il suo atteggiamento ma anche un sospetto rigonfiamento sotto la giacca hanno spinto la guardia di sicurezza a fermarlo e a controllarlo. Mentre il personale ha contattato le forze dell’ordine tanto che sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri.

Sono stati trovati un paio di pantaloni da cui il ladro aveva già tolto la placca antitaccheggio. La vicenda non avrà però strascichi giudiziari. L’uomo infatti si è scusato ed ha pagato il capo di abbigliamento. Proprio alla luce del pagamento il direttore del punto vendita ha deciso di non sporgere denuncia e tutto si è concluso in pochi minuti.

