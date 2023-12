ilSaronnese

SOLARO – Fitto calendario di eventi in attesa del Natale a Solaro: le proposte dell’amministrazione comunale sono numerose per il periodo pre-natalizio. Dai concerti alle corse di beneficienza, eventi in biblioteca per bambini e mostre: il vasto programma è per tutti i gusti.

Ecco il calendario di tutti gli eventi:

1 dicembre – concerto gospel del Bruco Gospel Choir con il comitato di quartiere San Pietro Carlo Porta alle 21 in sala polivalente di via San Francesco

3 dicembre – Babbo Run con ritrovo in Villa Borromeo a partire dalle 10

13-21 dicembre – Mostra “Macerie, luce e respiro – la scuola che immagina”, in collaborazione con Ecomuseo delle Groane, Liceo Russell, Politecnico di Milano e Circoli Acli di Zona in Biblioteca Comunale

14 dicembre – Laboratorio e lettura 25 volte Babbo Natale dalle 17 in Biblioteca Comunale

16 dicembre – Natale del villaggio al villaggio Brollo dalle 14.30 alle 17.30

16 dicembre – concerto di Natale con Discanto Vocale Esemble in collaborazione con Acli Città del Sole dalle 21 in chiesa parrocchiale

17 dicembre – Natale in villa settima edizione con mercatini dalle 9 alle 19 in centro

21 dicembre – Spettacolo tempo di Natale con la compagnia La Fa Bu alle 17 in Biblioteca Comunale

21-23 dicembre – La notte dei peluches in Biblioteca Comunale

22 dicembre – concerto di Natale con il corpo musicale Attilio Rucano di Solaro in sala polifunzionale al Villaggio Brollo

27-31 dicembre – teatro Bandito con spettacoli e animazione in sala polivalente di via San Francesco

5 gennaio – Evento benefico tombolata nerazzurra con il Dna Inter Club alle 20.45 in sala polivalente di via San Francesco

6 gennaio – Epifania: festa e premiazione del concorso Solaro in festa dalle 16 in sala polivalente di via San Francesco