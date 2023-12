Sport

CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 14.30 la sfida fra la Caronnese ed il Verbano, anticipo della 13′ giornata di Eccellenza allo stadio di corso della Vittoria. Su ilSaronno la diretta play by play.

Arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio, assistenti Marco Cogrossi di Cremona e Andrea Caccia di Bergamo. La Caronnese chiede al giovane Verbano il “pass” per restare nelle zone alte della classifica, ma la formazione dell’alto Varesotto deve guardarsi alle spalle per non scivolare ancora più in basso in graduatoria.

Ieri a presentare l’incontro è stato l’allenatore della Caronnese, Roberto Gatti.

Classifica

Pavia 32, Oltrepò 27, Calvairate 27, Solbiatese 27, Fbc Saronno 26, Magenta 25, Caronnese 24, Base 96 22, Ardor Lazzate 22, Casteggio 20, Fc Milanese 17, Sestese 16, Castanese 16, Verbano 13, Vergiatese 12, Accademia Pavese 11, Meda 8, Calcio Vittuone 4.

