MILANO – SARONNO La Milano del cinema e della televisione rende omaggio ai trent’anni di attività artistica del regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani.

L’appuntamento è stato venerdì sera nell’esclusiva location del Kspace in zona Ripamonti, nel capoluogo meneghino che per l’occasione ha ospitato l’evento dove hanno partecipato molte figure dello spettacolo e addetti ai lavori. L’esclusivo spazio espositivo ha visto proiettare video che ricordavano gli inizi di Silighini come organizzatore di eventi advertising e campagne pubblicitarie negli anni ‘90, l’inizio nella televisione come casting director e autore con i primi lavori alla regia sia televisiva che cinematografica,il tempo della direzione artistica per programmi di Raidue, per poi veder scorrere le immagini dei backstage delle tante produzioni curate come producer ad Hollywood.

L’inizio dell’attività di Luciano Silighini Garagnani è datata 28 novembre 1993. Non hanno fatto mancare gli auguri i colleghi d’oltreoceano del produttore come il famoso regista Terrence Malick, molto legato a Silighini.

Particolarmente toccante, durante la serata, il momento in cui la produttrice Carola Cavalli, presidente di Quadrio, ha ricordato come Silighini in questi 30 anni abbia unito persone eterogenee intorno a progetti artistici primari, creando personaggi e scoprendo volti diventati familiari al pubblico, ma sopraTtutto sia riuscito a creare relazioni tra diverse realtà lavorative: “Luciano è l’unica persona che sia riuscito realmente a unire sinergie dando possibilità a tutti di esprimere le loro potenzialità e l’ha fatto sempre col sorriso dando a tutti affetto, facendoli sentire importanti. Credo che tutti noi qui possiamo solo ringraziarlo perché in questo modo pochi riescono a trasmettere affetto sincero come ha fatto lui” ha concluso la famosa produttrice.

Silighini ora è impegnato in due film: “Sobilon” girato interamente a Belgrado, grazie all’intuizione di Gabriella Carlucci che ha rafforzato le coproduzioni tra la Serbia e il nostro paese, e “Il Console” che ha Venezia e la Svizzera come main location e ha ottenuto il patrocinio di Confindustria