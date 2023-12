Primo piano

LOMAZZO- Nella 13′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Esperia Lomazzo Calcio incontra e ospita sul proprio campo il Calcio Canegrate, in un match che vede uscire vittoriosi gli ospiti che dominano e superano gli avversari con il risultato di 0 a 2.

Il Lomazzo si presenta alla gara rimaneggiato da molte partenze e ha bisogno di punti per poter uscire dalla zona calda della classifica, mentre il Canegrate vuole tornare alla vittoria che non arriva da due giornate. La partita vede gli ospiti prendere in mano, fin da subito, il pallino del gioco riuscendo a concretizzare al 21′ con il goal siglato da Paoluzzi. Il Lomazzo tenta di reagire, ma non riesce a sfondare la difesa degli ospiti che si dimostra ben solida.

Nel secondo tempo è ancora il Canegrate a fare la partita e al 74′ trova la rete del definitivo 0 a 2 con la doppietta personale di Paoluzzi che guida i suoi alla vittoria.

Con questa sconfitta l’Esperia Lomazzo rimane fermo a 10 punti in penultima posizione, mentre il Canegrate sale a 18 punti avvicinandosi alla zona playoff.

Esperia Lomazzo Calcio-Calcio Canegrate 0-2

ESPERIA LOMAZZO CALCIO: Stillitano, Faraone, Eusebio, Torno, Maggioni, Crini, Chiarello, Canavesi, Metti, Pavanello, Felici. A disp: Maldifassi, Zanotti, Frattini, Ronchetti, Martini, Sala, Bregnaj, Brunati.

ALL: Albertoli.

CALCIO CANEGRATE: Frigione, De Lucia, D’Aversa, Rossi, Gemmi, Selmo, Pansardi, Rondanini, Paoluzzi, Cotugno, Ferrari. A disp: Villa, Lualdi, Giannuzzi, Tomat, Tallarico, Razzini, Marozzi, Costalunga, Barbieri.

ALL: Carugo.