TURATE- Nella 22′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate ospita il Calcio Canegrate in un match rocambolesco ed avvincente terminato con la vittoria dei padroni di casa per 3 a 2.

Partono meglio gli ospiti che al 13′ si portano in vantaggio con la rete di Pansardi. Dura pochissimo questo risultato, perché la Salus Turate non si scoraggia e al 16′ riagguanta subito la gara con il goal di Cremona. I padroni di casa, sulle ali dell’entusiasmo ribaltano la partita, infatti, al 19′ arriva la rete del 2 a 1 con la doppietta personale di Cremona. Al 38′ il Canegrate realizza il goal del 2 a 2 con la firma sul tabellino di Paoluzzi.

La rete decisiva arriva nella ripresa, al 75′, ci pensa Marchiella a fare il 3 a 2 e regalare tre punti di vitale importanza per la squadra di mister Cernivivo.

Con questa vittoria la Salus Turate sale a 28 punti e scavalca in classifica proprio il Calcio Canegrate che rimane fermo a 27 punti.

Salus Turate Mozzate-Calcio Canegrate 3-2

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Scanu, Cremona, S. Canestrini, G. Canestrini, Franzoni, Callini, Mireku, Mignosi, Dell’Occa, Ranzetti. A disp: Ferè, Raccuglia, Brenna, Marchiella, Naldi, Fall, Alquati, Loche, Volpi.

ALL: Cernivivo.

CALCIO CANEGRATE: Frigione, De Lucia, Citro, Rossi, Gemmi, Tallarico, Barbieri, Rondanini, Paoluzzi, Pansardi, Boni. A disp: Villa, Andreoni, Cotugno, Razzini, Selmo, Giannuzzi, Ferrari, Costalunga.

ALL: Carugo