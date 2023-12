Città

SARONNO – I residenti la chiamano già piazza Matteotti ed effettivamente è quello che voleva l’Amministrazione che realizzando una serie di interventi di miglioramento e di rifacimento della pavimentazione ha reso pedonale il tratto tra le intersezioni tra via Palladio e via Roselli. Oggi pomeriggio, domenica 3 dicembre alle 15 il sindaco Augusto Airoldi alla presenza di assessori e consiglieri comunali ha tagliato il nastro tricolore sorretto al centro della piazza da alcuni bimbi che vivono nel quartiere.

L’INTERVENTO

L’ultimo tassello per il completamento del contratto di quartiere è stata proprio riqualificazione di via Amendola, nel tratto compreso tra le vie Palladio e Don Minzoni questo intervento ha comportato per l’Amministrazione comunale un investimento superiore a 400.000 euro, che con l’aggiunta della somma stanziata da Regione Lombardia, porta il costo dell’opera ad un totale di circa 800.000 euro. E’ stata così trasformata in una grande piazza rialzata l’area di via Amendola “divenuta ora uno spazio continuo all’aperto di aggregazione e socializzazione”.

NUOVA VIABILITA’

Per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, nonché per favorire lo svolgimento di manifestazioni aggregative nel quartiere, al termine dei lavori ha preso avvio una fase di sperimentazione di un nuovo assetto viabilistico volto ad impedire la circolazione veicolare nei tratti di via Amendola compresi tra le vie Palladio e Don Minzoni e tra la via Don Minzoni stessa e via Fratelli Cervi. In corrispondenza dei due incroci con le vie Don Minzoni e Rosselli – entrambe a senso unico e con velocità massima di 30 chilometri all’ora, data la loro vicinanza alla nuova piazza – sono stati previsti due attraversamenti pedonali rialzati e con limite di velocità per i veicoli di 10 chilometri all’ora.

GLI INTERVENTI

L’assessore Franco Casali ha insistito sulla pedonalizzazione della piazza “che consente una mobilità più sicura per pedoni e ciclisti ma anche vivere al meglio lo spazio”. Sul fronte della possibilità di organizzare eventi anche l’intervento dell’assessore Francesca Pozzoli che ha ricordato come la nuova piazza si inserisca in un contesto che arriva fino a via Don Minzoni collegando diverse anche diverse aree gioco. Non solo: “Questo nuovo spazio è stato attrezzato dalle luci ai pozzetti con tutto quello che serve per promuovere eventi”. Un tema su cui è tornato anche il sindaco Augusto Airoldi che ha sottolineato come “il quartiere Matteotti sia quello con l’x2 e l’x4 con lo skate park e altri interventi si stanno concentrando molti interventi dell’Amministrazione finanziati coi fondi del Pnrr e della Regione”.

Quindi il taglio del nastro seguito dalla distribuzione di vin brulè e panettone con gli alpini e la musica per le vie del rinnovato angolo di quartiere. Alle 16,30 come programmato lo spettacolo per i più piccoli.

