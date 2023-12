Sport

CISLAGO – Partita spettacolare e ricca di goal quella disputata tra Cistellum e Amor Sportiva questo pomeriggio a Cislago in occasione della tredicesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

L’Amor nel primo tempo parte a mille sin dai primi minuti sbloccando il match, dopo diverse azioni pericolose tra cui la rete firmata da Banfi annullata per fuorigioco, con la trasformazione di Aloardi di un rigore assegnato dal direttore di gara al minuto 11 dopo un fallo in area di rigore su Rubino. Dopo il goal dello svantaggio, i padroni di casa entrano in partita aumentando il proprio ritmo per poi, precisamente al 21′, pareggiare il risultato con un gran tiro da fuori area di Costanzo. Dopo il pareggio, il Cistellum non abbassa la guardia e continua ad attaccare gli avversari trovando, dopo soli 9 minuti dal primo goal, il vantaggio questa volta firmato dal solito airone Marazzi che insacca il pallone in rete dopo essersi trovato a tu per tu con l’estremo difensore avversario grazie ad una veloce ripartenza sulla quale sono scattate alcune lievi proteste avversarie per un sospetto fuorigioco. Subito dopo il 2-1, gli ospiti provano a rientrare in partita cercando di pareggiare con Uboldi che incorna il pallone arrivato dalla bandierina ma il portiere di casa Cappato salva il risultato con un grande intervento. Il primo tempo si chiuderà successivamente con il goal del 3-1 firmato da Bonfrate che concretizza un’azione perfettamente manovrata.

La seconda metà regolamentare di gara è ancora più spettacolare e infuocata dei primi 45 minuti con l’Amor Sportiva che entra nuovamente con un approccio propositivo e con tanta voglia di rientrare in partita grazie alla quale all’11’ della ripresa accorcia il risultato con un bel goal di Gariboldi che scavalca il portiere avversario con un delicato pallonetto. La gioia della squadra ospite è però subito stroncata dall’immediata reazione del Cistellum che allunga di nuovo il risultato nuovamente con la rete di Bonfrate che con un bellissimo tiro a giro insacca palla in porta e trova la doppietta. Nonostante il goal del 4-2, l’Amor Sportiva non si arrende e al minuto 74 accorcia per la seconda volta le distanze questa volta con Pilato. Il match finisce definitivamente dopo numerose azioni degli ospiti e una spettacolare parata del portiere di casa Cappato all’ultimo minuto che salva il risultato e decreta la vittoria del Cistellum.

Il Cistellum, dopo la sconfitta dell’importante scontro diretto per il primo posto con la Gerenzanese per 1-0, si rialza subito vincendo una partita spettacolare ricca di emozioni contro un avversario tenace e instancabile. Con la vittoria odierna la squadra di Cislago conquista tre importanti punti con i quali rimane la prima inseguitrice della capolista Gerenzanese a tre lunghezze di distanza. L’Amor Sportiva, nonostante una grande prova di forza d’animo e una grande prestazione, perde un incontro nel quale è riuscita a rientrare in partita diverse volte e dove ha dimostrato il proprio valore. Con la sconfitta odierna l’Amor rimane al tredicesimo posto con 11 punti.

ASD CISTELLUM – ASD AMOR SPORTIVA 4-3

Asd CISTELLUM: Cappato, Roma, Bonfrate, Anzani, Moiana, Simone, Viola, Cozzi, Costanzo, Rimoldi, Marazzi. A disposizione: D’Auria, Quaggelle, Sassi, Lobianco, Montorio, Jabiri, Mancini. All: Giussani.

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Caimi, Gariboldi, Caldera, Rubino, Banfi, Aloardi. A disposizione: Chiti D, Spaudo, Wagner, Nigro, Boschetto, Busnelli, Chiti R. All: Boldorini.