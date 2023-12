iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Nella 16′ giornata di serie D oggi ampio successo della Varesina, in casa contro il Legnano: 3-0. A segno Vitale al 32′, nella ripresa la Varesina ha chiuso il match con le reti di Gasparri al 19′ e di Orellana Cruz in pieno recupero, su rigore al 50′. Intanto l’Arconatese (squadra un po’ caronnese, considerando che disputa gli incontri casalinghi allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella) in trasferta ha battuto 1-0 la Folgore Caratese grazie alla rete di Chavez Ramirez proprio in apertura di incontro, al 6′.

In classifica la formazione della Arconatese prima con 35 punti, segue il Caldiero Terme con 31 punti e la Varesina con 30 punti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

03122023