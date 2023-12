Altre news

SARONNO – Crescita progressiva delle nubi, accompagnata da deboli nevicate che si preannunciano nel corso del pomeriggio. Sono queste le previsioni per oggi lunedì 4 dicembre. Le previsioni di 4 millimetri di pioggia nelle prossime ore suggeriscono una giornata caratterizzata da precipitazioni leggere ma costanti. La temperatura oscillerà tra una massima di 4°C e una minima di 0°C, con lo zero termico che si attesterà a 606 metri.

Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Est, portando con sé un’atmosfera fresca e tranquilla. Nel pomeriggio, i venti saranno assenti, creando un ambiente di calma apparente. “Attualmente – spiegano gli esperti di 3B Meteo – non sono presenti allerte meteo, ma la situazione merita attenzione, considerando le possibili nevicate”

Il commento del previsore Lombardia per lunedì descrive una rapida cessione della pressione atmosferica, che favorisce l’ingresso di aria via via più umida, responsabile di deboli nevicate nel pomeriggio. Sul territorio, le basse pianure occidentali e le Prealpi occidentali si preparano ad affrontare una mattina con cieli molto nuvolosi e la tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio. Nelle basse pianure orientali, invece, le nubi cresceranno progressivamente con deboli piogge che inizieranno nel pomeriggio e si trasformeranno in deboli nevicate serali. Su pedemontane-alte pianure, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche, le nubi cresceranno gradualmente con deboli nevicate previste dal pomeriggio. I venti saranno molto deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, in attenuazione nel corso della giornata. Lo zero termico si manterrà nell’intorno di 600 metri, sottolineando la possibilità di nevicate a quote relativamente basse.

