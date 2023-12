Cronaca

CISLAGO – Non erano neppure le 7 ieri mattina a Cislago quando una donna di 38 anni che si trovava al maneggio di Manera per dare da mangiare ai cavalli è stata improvvisamente aggredita da uno sconosciuto, spuntato all’improvviso. E’ successo alle 6.45 in via Dante Alighieri: forse era un ladro che si aggirava da quelle parti e che pensava di essere stato scoperto, il malvivente ha sferrato un pugno al volto della malcapitata, colpendola alle spalle, e quindi è corso via facendo perdere le tracce.

Alla poveretta non è rimasto altro che dare l’allarme: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno subito avviato indagini, ed una ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago che ha trasportato la trentottenne all’ospedale di Saronno dove è stata medicata di non gravi lesioni.

