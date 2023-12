Città

CERIANO LAGHETTO – Un nuovo consiglio comunale aperto che ha permesso di ascoltare le posizione del legale del Comune di Ceriano e di quello del gruppo “No all’antenna” e che si è concluso con l’impegno dell’Amministrazione, sostenuta dall’intero consiglio comunale, di prevedere una nuova seduta dopo aver scritto nuovamente al comune di Saronno e sollecitato il parere della commissione paesaggio e di Arpa partendo dal risultato della prima udienza al Tar prevista per martedì 5 dicembre.

Lunedì 4 dicembre, si è tenuto il consiglio comunale di Ceriano ancora al centro sociale della frazione Dal Pozzo per permettere ai residenti di partecipare più comodamente alla seduta che ha realizzato il tutto esaurito tra il pubblico. L’ultima parte della seduta è stata, su volontà unanime dell’assemblea, aperta al pubblico proprio per permettere di fare il punto della situazione contro la stazione radio base realizzata dal comune di Saronno a pochi metri dalle case, dal centro sportivo e sociale della frazione dal Pozzo in via Cassinetta.

A fare il punto il sindaco Roberto Crippa che ha rimarcato come l’Amministrazione abbia interessato Ats Brianza (come richiesto da Ats Insubria) per fornire i dati epidemiologici. Il primo cittadino ha anticipato anche come non sia ancora arrivato il parere della commissione paesaggio “ci sarebbero stati dei problemi di numero legale ma lo solleciteremo”.

E’ stata quindi la volta del legale Andrea Soncini, incaricato dal comune di seguire la vicenda. L’avvocato ha rimarcato la collaborazione con il legale del comitato: “Il regolamento di Ceriano prevede delle zone elettive (ossia ottimali) per collocare le antenne se non si scelgono quelle zone si deve fornire una motivazione. Ora quest’antenna è realizzata sul territorio di Saronno ma è chiaro che serve una motivazione e una valutazione paesaggistica positiva che ancora non è arrivata”.

Dopo una sintesi di Claudio Panetta portavoce del gruppo “no antenna” è stata la volta del legale Elio Errichiello: “Martedì 5 dicembre ci sarà la prima udienza cautelare da parte del Tar che riguarda solo il manufatto visto che al momento i ripetitori non sono ancora attivi. Sarà un punto di partenza per capire tempi e sviluppi. Nelle ultime settimane ho avuto un’interlocuzione con il Comune di Saronno che ha un regolamento comunale in cui ha mappato le zone in cui non si possono posizionare antenne perchè presenti obiettivi sensibili come scuole e parchi. Abbiamo chiesto come mai lo stesso principio non sia stato applicato all’installazione di via Casinetta. L’Amministrazione comunale saronnese ha risposto di non essere a conoscenza della presenza di questi obiettivi che non sarebbero stati citati dalla missiva del comune di Ceriano”. La lettera di risposta di Ceriano è stata mostrata dal sindaco Roberto Crippa che, d’accordo coi legali, ha deciso l’invio nelle prossime ore di una mappa con tutti i punti di interesse (dalla scuola al centro sportivo passando per lo studio medico) della zona “anche perchè è al momento in corso l’iter per l’autorizzazione del posizionamento delle antenne”.

La seduta si è conclusa con l’impegno dell’Amministrazione comunale a convocare una nuova assemblea prima di fine anno per fare il punto della situazione dalla risposta del Tar al pronunciamento della commissione paesaggio sollecitando di nuovo la presenza dei tecnici degli enti coivolti Arpa e Ats e quella del sindaco di Saronno Augusto Airoldi: “E’ con grande amarezza che costatiamo che non solo non si è partecipato a questo consiglio comunale ma non si è neppure inviato un delegato (un assessore o un consigliere comunale) o quando meno una risposta – ha rimarcato il vicesindaco Dante Cattaneo – manca completamente il rispetto per le istituzioni e per i cittadini. E’ davvero uno spettacolo desolante da parte dell’Amministrazione saronnese”.

