Città

SARONNO – Si è acceso l’albero di Natale di Saronno: dopo i lavori di allestimento iniziati in mattinata, il risultato con il buio del tardo pomeriggio è ora sotto gli occhi di tutti: una illuminazione con il giallo come tonalità, con tante lucine, che si nota anche della distanza; i primi commenti sentiti in piazza Libertà sono stati positivi.

A livello di stile e colore si abbina bene alla luminarie che sono presenti nella zona del centro storico, tutte con luce di tonalità gialla. Sarà al “centro” dell’attenzione nel corso delle prossime settimane, ed i cittadini non mancheranno certo di dire la loro sulla riuscita dell’allestimento 2023.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: l’albero di Natale 2023 nella centralissima piazza Libertà di Saronno)

05122023