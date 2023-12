Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Macabra scoperta questa mattina alle 8.30 in un bed & breakfast di via Puccini a Venegono Superiore: un ospite è stato trovato privo di vita.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago con l’automedica di Varese, e sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco. Ma non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo, un 55enne; ed è stata informata la procura della Repubblica. Gli accertamenti compiuti dal medico legale hanno evidenziato che si tratterebbe di una morte per cause naturali; la salma è stata presa in consegna da parte della polizia mortuaria per il trasferimento in obitorio.

