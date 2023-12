Eventi

GERENZANO – Il palio di Gerenzano, nella giornata di sabato 2 dicembre, ha fatto vivere alcune ore di gioia e intrattenimento ai degenti della casa di riposo “Villaggio amico“.

Il presidente del palio, accompagnato da due rappresentanti per ogni rione, ha fatto visita alla rsa per mostrare agli ospiti gli stendardi colorati e per raccontare in breve il funzionamento del palio stesso. Questo incontro è stata anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, al termine dei quali i ragazzi del palio hanno donato ai presenti un piccolo regalo.

Non è la prima volta che il palio si trova coinvolto in iniziative simili, infatti questa rappresenta solo l’ultima di una serie di proposte organizzate dai rioni. Tra gli impegni solidali si ricorda la realizzazione di 35 coperte multicolore destinate ai senzatetto e cucite da 20 donne provenienti dai 6 rioni gerenzanesi.

(foto dalla pagina Facebook del palio di Gerenzano)

