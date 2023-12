Softball

SARONNO / BOLLATE – La lanciatrice della Nazionale italiana, e storica pitcher dell’Inox Team Saronno Alice Nicolini ha firmato per l’Mkf Bollate, che sta costruendo lo “squadrone” per la prossima stagione in serie A1.

Il mercato del softball è dunque iniziato, i club della zona sono al lavoro per rinforzarsi ed essere di nuovo competitive nella prossima annata, che inizierà nella primavera 2024. E tutto fa pensare che la squadra da battere sarà proprio il Mkf Bollate, che senz’altro si candida per lo scudetto.

“Siamo felici di annunciare che Alice Nicolini vestirà la maglia della nostra Mkf Bollate per la stagione 2024. Welcome back Alice! Non vediamo l’ora di vederti in campo” dicono i dirigenti della formazione bollatese.

