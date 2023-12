Città

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di eventi che aprono la strada al Natale: concerti, animazione per bambini, luci natalizie e tanta voglia di passare un lungo fine settimane con la propria famiglia e gli amici.

Venerdì 8 dicembre

CERIANO LAGHETTO – Dalle 14.30, in piazza Lombardia, “Santa Claus is coming to town” animazione per bambini con trucca bimbi. Informazioni al sito internet www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 16, nella centrale piazza Libertà, concerto coro da camera Hebel con canti natalizi, a seguire “Note di strada e Farfalle luminose”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

LIMBIATE – Alle 16.30, in piazza Cinque Giornate, cerimonia di accensione delle luci con intervento della banda Corinna Bruni. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 9 dicembre

LAZZATE – Dalle 11 alle 19, nel centro storico del paese, torna Lazzate”: espositori di oggettistica natalizia e prodotti enogastronomici. Si replica domenica 10, per informazioni www.lazzate.com.

SARONNO – Al museo dell’Illustrazione di via Caduti della Liberazione 25, è possibile visitare la mostra “Giallo noir thriller – La letteratura mistery illustrata. Orari dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con ingresso libero, informazioni 3494434259.

CISLAGO – Dalle 15, in piazza Enrico Toti, esibizione pattinaggio artistico sul ghiaccio dell’accademia Ice Emotion. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

CESANO MADERNO – Alle 21, alla chiesa di santo Stefano Protomartire di piazza Arrigoni, concerto di Natale sotto la direzione del maestro Mauro Maestri. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Domenica 10 dicembre

SARONNO – Dalle 10 alle 13, in piazza Libertà, i volontari del gruppo Emergency propongono panettoni a sostegno del lavoro degli ospedali di Emergency nel mondo. Informazioni all’email [email protected].

BOVISIO MASCIAGO – Riaprono le visite alla storica villa Zari promosse dall’associazione “Baule Verde”. Per informazioni su orari e costi si può scrivere a [email protected].

SARONNO – Dalle 14, nella sede del Gruppo Anziani di via Marconi 5, grande torneo di scacchi natalizio trofeo gruppo Anziani. Per iscrizioni si può contattare il numero 3711179430.

SARONNO – Dalle 15.30 alle 18, all’interno del centro storico, torna la slitta di babbo Natale: un vero e proprio grande trono con sacchi pieni di caramelle e dolci per i più piccoli. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito