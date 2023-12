Città

SARONNO – Ieri mattina la juniores del Fbc Saronno ha visitato il centro “Maria Letiza Verga”: con mister Fabio Ceriani ed il direttore generale Marco Proserpio, i giocatori del club biancoceleste hanno fatto visita ai bambini, portando doni in vista delle festività natalizie, “ed un abbraccio pieno di speranza per una pronta guarigione” rimarcano i dirigenti saronnesi.

Il centro Verga è da tempo impegnato per lo studio e la cura della leucemia del bambino: finanziato e realizzato interamente grazie a donazioni da privati, viene gestito in piena autonomia e responsabilità dalla “Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma”, a sua volta istituzione privata.

Grazie però a una particolare convenzione con la Regione Lombardia, è a tutti gli effetti un ospedale pubblico, di tutti e per tutti, cui si accede attraverso il Servizio sanitario nazionale; la sede è a Monza in via Pergolesi-via Cadore.

(foto: alcuni momenti della visita della juniores del Fbc Saronno al centro Verga)

