Cronaca

LIMBIATE – Controlli delle forze dell’ordine, l’altro giorno sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, nell’area dismessa ex industriale Domus di Limbiate: da qualche tempo era stato notato un sospetto andirivieni di persone.

Da tempo l’ex complesso industriale situato in via Marconi vicino al canale Villoresi è diventata il “rifugio” di senzatetto: uno stabile, d’altra parte, potenzialmente pericoloso, senza acqua corrente (e dunque con una situazione igienico-sanitaria alquanto precaria) e senza riscaldamento, e dove per scaldarsi vengono accesi dei falò che rischiano poi di provocare incendi.

I tutori dell’ordine hanno eseguito una perlustrazioni degli stabili, probabili ulteriori controlli nel prossimo futuro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: controlli delle forze dell’ordine in un edificio dismesso della zona)

08122023