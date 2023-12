Sport

SARONNO – Dopo le vicissitudini degli ultimi tempi tanti tifosi se lo stanno senz’altro chiedendo, dove si gioca Fbc Saronno-Accademia Vittuone domenica pomeriggio? La buona notizia viene dai dirigenti del club saronnese, che conferma: la gara si disputerà regolarmente allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, con inizio alle 14.30. Non era scontato, considerati i tanti problemi al manto erboso che hanno spesso costretti i biancocelesti, in questo giorne di andata del campionato di Eccellenza, a chiedere ospitalità in altri impianti; le cure praticate al terreno di gioco stanno comunque iniziando a dare i loro frutti e dopo gli ultimi sopralluoghi è giunto il disco verde per la disputa del match allo stadio.

Incontro nel quale i saronnesi di mister Danilo Tricarico cercheranno i tre punti per rilanciarsi nelle zone alte della classifica, contro un Vittuone che è ultimo in graduatoria e, obiettivamente, non appare come un ostacolo insuperabile. Attesa, da parte del sostenitori saronnesi, per vedere all’opera l’ultimo arrivo al Fbc Saronno, l’attaccante Federico Polloni, con trascorsi nella Primavera dell’Atalanta.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

