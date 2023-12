Città

SARONNO – Scacchi Saronno e il gruppo centro Anziani, con il patrocinio della città di Saronno, organizzano l’imperdibile appuntamento di domenica 10 dicembre: “Grande torneo natalizio di sacchi”, trofeo Gruppo anziani Saronno.

La gara inizierà a partire dalle 14.30, e si terrà nella sede dell’associazione scacchistica, in via Marconi 5. Il torneo sarà aperto a tutti e suddiviso in tre categorie: juniores, adulti e ipo/non vedenti; è organizzato in un “Girone svizzero” ovvero a 5 turni da 15 minuti ciascuno. Il torneo si chiuderà alle 18.30 con una sorpresa per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte: la quota di partecipazione è di 10 euro, gratuita per ipovedenti e non vedenti. Per le preiscrizioni chiamare il numero telefonico 3711179430 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un precedente appuntamento con gli scacchi a Saronno)

09122023