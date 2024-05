iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Appuntamento questa mattina alle 11 al Varesina stadium di Venegono Superioore per i playoff della under14 della Varesina calcio, che affronterà il Lombardia Uno. Il costo del biglietto è di 5 euro, ingresso omaggio per i minori di 14 nani, per i possessori della Varesina card e per i tesserati in tuta di rappresentanza; la biglietteria aprirà alle 9.30.

Ingresso per staff tecnici e calciatori da via Monviso; ingresso unico per gli spettatori in via Monte Rosa, dove sarà anche a disposizione il parcheggio sterrato. Il bar sarà aperto e attivo nell’area feste mentre il tunnel della segreteria sarà chiuso per la giornata.

Per gli appassionati del calcio locale, una occasione per assistere a questo incontro fra giovani talenti.

