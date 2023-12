Calcio

SARONNO – Nell’intenso weekend calcistico locale spiccano alcune gare. In Eccellenza fa parlare il successo del Fbc Saronno sul fanalino di coda Vittuone, un 2-0 che proietta i biancocelesti al quarto posto in graduatoria ma a soli 3 punti dalla capolista Pavia mentre la Caronnese in trasforta contro l’ostico Base 96 Seveso è incappata in una netta sconfitta, 4-1. La vittoria casalinga contro la Vergiatese rilancia l’Ardor Lazzate.

Scendendo di categoria, in Promozione spicca il buon pari ottenuto dalla matricola Ceriano contro la quotata Aurora Cantalupo mentre l’Universal Solaro ha pareggiato 1-1 a Baranzate.

In Prima categoria vittoria interna per l’Sc United; mentre nel derby di Seconda categoria, pari a reti inviolate fra Amor Sportiva e Dal Pozzo.

(foto Andrea Elli: l’attaccante del Fbc Saronno, Simone Pontiggia, in azione di gioco contro l’Accademia Vittuone)

11122023