x x

CARONNO PERTUSELLA – Nel tardo pomeriggio di ieri a Caronno Pertusella in via Roma per cause in corso di accertamento la copertura di una palazzina è stata interessata da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa e un’autoscala. I pompieri hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni eano in serata ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno partecipato ai sopralluoghi. Sono intanto ancora da quantificare l’entità dei danni materiali che si sono registrati a causa dell’improvviso rogo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcune immagini dell’intervento dei vigili del fucoo del comando di Busto e Gallarate)

29072023