SARONNO – “Accampare scuse è un’attività che ben sa fare l’amministrazione Airoldi Gilli e in particolare alcuni assessori e anche alcuni strenui difensori per amor di bandiera”

inizia così la nota di Forza Italia sull’iconico faggio di piazza Santuario che l’Amministrazione comunale ha detto essere ormai morto.

“Il problema, in questo fare, è che quando si viene smentiti dai fatti si fa brutta figura. Nel rispetto del senso civico e della missiva inviata al Sindaco e per conoscenza a Forza Italia, così come a tutte le forze politiche cittadine e protocollata in data 29 settembre a firma di un agronomo cittadino, corre l’obbligo far presente nella querelle sul faggio che ormai da più giorni tiene impegnati i saronnesi, cosa l’agronomo scrive al Comune, evidenziando in primis, sulla base del confronto tra le fotografie di aprile e di settembre quanto scarsa sia la vegetazione.

Subito dopo l’agronomo chiama in causa l’impianto di irrigazione e allega altre foto affermando che sicuramente nell’ultimo anno non avrebbe funzionato. In più se a ciò, aggiungiamo noi, da verifiche dello stato del terreno fatte da più parti nell’anno precedente, questo era asciutto, possiamo concludere che il faggio è stato lasciato morire, ammesso sia già morto.

A nulla vale la linea difensiva dell’assessore Casali che fa risalire la colpa al riscaldamento globale e ad altre motivazioni simili, perché come è evidente, se l’impianto non irriga, poco importa se il sole picchia forte. E se il monitoraggio di cui l’assessore parla ha addirittura permesso che la pianta fosse ricoperta da infestanti, allora è chiaro che si accampano scuse che non fanno onore a chi le esprime e sarebbe più onesto affermare che nulla l’amministrazione ha messo in atto in questi due anni per il faggio che con la sua presenza rendeva ancora più solenne la sede del Consiglio Comunale di Saronno. Nulla è stato fatto se a oggi la pianta è agonizzante. Decidere di sostituirla con una essenza più idonea non servirà a cancellare le mancanze.

