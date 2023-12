Gli uffici saranno aperti e il personale è a disposizione della cittadinanza ma materialmente non sarà possibile accedere alle diverse posizioni. Nella notte, infatti, la piattaforma che gestisce i dati tributari per la Saronno Servizi Spa ha subito un attacco informatico.

Non ci sono stati accessi non autorizzati, non sono stati danneggiati o rubati dati ma è necessaria una giornata di manutenzione e ripristino del sistema.

Saranno quindi possibili i pagamenti allo sportello relativi anche al settore tributi e sarà disponibile il personale per le consulenze del caso ma non sarà possibile accedere ai dati tributari.