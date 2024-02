Città

SARONNO – Iniziate domenica 18 febbraio le celebrazioni per il 50esimo compleanno del Gap Saronno (Gruppo amatori podismo).

I festeggiamenti per il cinquantesimo del gruppo sono stati aperti dalla “gita sociale” al castello di Vigolengo, in provincia di Piacenza, che ha registrato una grandissima adesione da parte dei soci: sono state infatti un centinaio le persone che hanno trascorso la domenica fuori porta nel borgo suggestivo. A seguire, conclusa la visita alla fortezza, i partecipanti hanno potuto gustare un ottimo pranzo in un agriturismo a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, all’insegna della convivialità e del divertimento.

Durante la giornata, nonostante sia già iniziato il campionato sociale 2024, è stata colta l’occasione per premiare le migliori prestazioni del 2023 e per conferire, come ogni anno, una menzione speciale a chi si è cimentato per la prima volta nella “distanza regina“, ovvero la maratona.

Il Gap Saronno si dichiara soddisfatto per la bella giornata organizzata e pronto per affrontare tutte le sfide che ha in serbo il nuovo anno. Si ricorda inoltre che, da quest’ultimo appuntamento alla tradizionale staffetta 24×1 ora di giugno, sono in programma tutta una serie di serate a tema e tanti altri progetti.

(foto dei festeggiamenti)

