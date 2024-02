Cronaca

SARONNO – Sarà la polizia ferroviaria a chiarire quando accaduto questa notte, giovedì 22 febbraio allo scalo ferroviario di piazza Cadorna a Saronno.

Intorno a mezzanotte uno straniero è stato colpito da un convoglio. Al momento non sono state chiarite le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. La certezza è l’intervento dei soccorsi con l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l’auto infermieristica di Saronno. Il personale sanitario ha presto le prime cure al 23enne ferito per oltre un’ora prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale di Legnano. Al momento si parla di incidente con il ferito rimasto incastrato con la gamba sotto il treno ma come detto ad effettuare i rilievi per chiarire l’accaduto sono stati gli uomini della polizia ferroviaria intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario.

(foto archivio)

