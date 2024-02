Città

SARONNO – Questo venerdì sera, 23 febbraio, alle 21.30 alla sede del Club alpino italiano – sezione di Saronno in via Parini (ex-Pizzigoni), ci sarà la serata di presentazione del programma del gruppo juniores, una “Divisione” del sodalizio sorta nel 2022 grazie alla vittoria di un bando regionale, e rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni; iniziativa nata per favorire l’aggregazione e l’avvicinamento consapevole alla montagna per questa fascia d’età.

Nel programma verranno proposte iniziative in ambito multidisciplinare: escursioni, ferrate, ghiacciaio, Mountain bike, speleologia, oltre a collaborazioni con altri gruppi Cai, portando ad una maggiore conoscenza dell’ambiente e della tradizione alpina sia a livello pratico che teorico, con approfondimenti a tema lungo il corso dell’anno. Le attività inizieranno a marzo e termineranno a novembre.

“Le nostre iniziative sono multidisciplinari e coinvolgenti – spiegano i referenti – siamo riusciti in meno di tre anni a costruire un bel gruppo, coeso e molto affiatato. Non ci saranno solo uscite ed attività, durante l’anno infatti si terranno anche serate teoriche con istruttori e soci esperti per approfondire la conoscenza dell’ambiente e della tradizione alpina.”

Durante la serata verrà presentato il gruppo, le uscite in programma e sarà illustrato il regolamento; a fine serata ci sarà un rinfresco aperto a tutti.

