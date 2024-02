Città

SARONNO – “Scendiamo in strada, organizziamoci, per non restare inermi di fronte a questo massacro, per intaccare il sistema bellico che parte anche da casa nostra”. E’ questa la conclusione della nota con cui il Collettivo Adespota annuncia il corteo che si terrà il prossimo 2 marzo in città.

L’appuntamento è per le 18 in una location insolita ossia piazza Aviatori d’Italia. Slogan della manifestazione “No alla guerra, Palestina libera”. Chiare le motivazioni per cui è stato organizzato il corteo antimilitarista: “Quasi sei mesi di sistematico avanzamento dell’esercito israeliano in terra palestinese. Trentamila i morti. Ospedali, case, scuole: tutto distrutto. E qui da noi propaganda bellica, scomposte prese di posizione per mettere sotto al tappeto la responsabilità di collaborare con Israele, di partecipazione alla crescente mobilitazione militare mondiale. Mandanti, esecutori, sostenitori di questo genocidio sono attorno a noi. Scendiamo in strada, organizziamoci, per non restare inermi di fronte a questo massacro, per intaccare il sistema bellico che parte anche da casa nostra”.

Nelle ultime settimane sono state diverse le manifestazioni pro Palestina che si sono susseguite in città, l’ultima sabato scorso durante la sfilata di Carnevale

