Città

SARONNO – Il Comune di Saronno, in partenariato con Fondazione culturale Giuditta Pasta, Dandelion Cooperativa sociale, La città di Smeraldo onlus e Ufo aps ha ottenuto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il contributo di 129.906 euro per la realizzazione del progetto Dream walkers: costruttori di futuri sognati nell’ambito dell’Avviso pubblico Giovani in Biblioteca.

Il progetto nasce dall’idea di aprire ai giovani dai 14 ai 20 anni la Biblioteca di Saronno – uno spazio che già esiste e che già frequentano per motivi di studio e lettura – per un utilizzo nuovo e insolito e con orari più estesi, consentendone una più ampia fruibilità, nella convinzione che la Biblioteca possa essere un luogo di interazione anche per soggetti a rischio di isolamento e di esclusione sociale e che l’animazione socio-culturale possa essere un fattore proattivo verso il miglioramento della qualità della vita dei giovani, offrendo loro la possibilità di incontrarsi, esprimersi e mettere radici utilizzando le più diverse forme di arte e creatività, avviando e potenziando interventi che stimolino l’interesse per la lettura e le arti, per l’esercizio del pensiero critico e della cittadinanza attiva.

Dream walkers si propone di offrire ai giovani spazi di socialità intorno a contenuti di valore, di creare le condizioni per ascoltarli e interpellarli, di promuovere attività di educazione non formale, di incontro, confronto e inclusione, per contribuire allo sviluppo dell’autonomia, della responsabilizzazione, della creatività, pianificando e realizzando attività che rispondano agli interessi e alle esigenze dei giovani.

Il progetto individua 3 linee di azione:

artistica : danza, fotografia, teatro, fumetto, multimedialità, mezzi per esprimere e comunicare il proprio mondo interiore, luoghi in cui dare forma visibile e condivisibile ai propri vissuti;

: danza, fotografia, teatro, fumetto, multimedialità, mezzi per esprimere e comunicare il proprio mondo interiore, luoghi in cui dare forma visibile e condivisibile ai propri vissuti; del pensiero critico : per aprire la mente, superando stereotipi, pregiudizi e visioni ristrette ed egocentriche della realtà;

: per aprire la mente, superando stereotipi, pregiudizi e visioni ristrette ed egocentriche della realtà; psico-educativa: attività di animazione socio-educativa di qualità, con professionisti che sanno ascoltare e stare con i giovani, utilizzando metodologie che comportano la loro attivazione diretta.

Tutte le linee di azione prevedono la realizzazione di lavori (spettacolo teatrale, mostra fotografica, fumetto collettivo, video, podcast, esperienze di gioco, opere di creazione artistica) destinati alla fruizione pubblica.

Gli argonauti a cura di Ufo: Questa proposta è un’avventura di pensiero. Gli Argonauti si spingono per primi in terre estreme, amano indagare, non si accontentano delle risposte rassicuranti, sfidano questioni complesse e poco battute. Argonauti è un gruppo di ragazzi/e che si trovano il lunedì pomeriggio e, condotti dal filosofo Alessandro Mantegazza, dibattono su questioni filosofiche, artistiche ed esistenziali sorte della lettura di un romanzo. Partendo dalle riflessioni emerse nei loro momenti di incontro gli Argonauti condurranno 3 eventi pubblici con altrettanti maestri del pensiero. Lunedì 26 febbraio alle 16 -Sala Legnanino della Biblioteca civica si terrà il primo incontro, con Johnny Dotti- pedagogista e imprenditore sociale. All’esperienza degli Argonauti si affianca quella del gruppo di Fotografia e Videomaking, che si occuperà della produzione di materiale video e fotografico relativo agli incontri con i maestri. Si costituirà un vero e proprio “media team”, guidato da un professionista Videomaker, che si occuperà di documentare e diffondere gli incontri degli Argonauti con i maestri del pensiero. Gli incontri si terranno in alcuni sabato pomeriggio calendarizzati+ i lunedì pomeriggio degli incontri con i maestri

Per informazioni scrivere a [email protected] o guarda il sito www.ufosaronno.com/esperienze/ e https://ufosaronno.com/esperienze/dibattito-e-pensiero/

Team Builder a cura di Dandelion e città di Smeraldo: Suddivisi in gruppi e guidati da educatori, i ragazzi lavoreranno sulle tematiche dell’inclusione, del razzismo, del bullismo, dei fenomeni di odio e violenza o altre che possano emergere dal confronto con l’altro e gli altri. Nei primi incontri si lavorerà sulle dinamiche di gruppo utilizzando metodologie quali la gamification e le escape room. Successivamente si terranno brevi workshop, condotti da un educatore e uno psicologo, in cui i giovani affronteranno le tematiche emerse con modalità attive ed esperienziali. Infine i ragazzi realizzeranno opere di carattere grafico, digitale, multimediale o letterario e organizzeranno una mostra interattiva dei prodotti e delle esperienze create dai singoli gruppi.

Gli incontri si terranno il mercoledì e il venerdì alle 14,30 a partire dal 13 marzo. Per informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il 02 9227 4042.

Oltre il sipario a cura della fondazione culturale Giuditta Pasta: In preparazione agli spettacoli in cartellone significativi per i giovani dai 14 ai 20 anni, con il Direttore Artistico del Teatro Giuditta Pasta Andrea Chiodi, il giorno dello spettacolo i partecipanti approfondiranno le tematiche affrontate sotto la guida di Simona Gonella della Rada (Royal Academy of Dramatic Art) di Londra.

I partecipanti all’incontro potranno assistere gratuitamente allo spettacolo.

Gli incontri si terranno nei giorni di spettacolo alle 19,30:

martedì 27 febbraio 2024: Poco più di un fatto personale – Karakorum Teatro

giovedì 7 marzo 2024: Supplici di Euripide – Serena Sinigaglia

martedì 26 marzo 2024: Poetica – Proxima Res e Tindaro Granata

giovedì 18 aprile 2024: La dodicesima notte (o quello che volete) di William Shakespeare – Giovanni Ortoleva

martedì 23 aprile 2024: Gli anni – con Marta Ciappina

En-pathos – pratiche artistico-performative di comunità per promuovere il benessere a cura della Fondazione culturale Giuditta Pasta: Un progetto multidisciplinare coordinato da Laura Beccia, che nasce dall’incontro tra arte (danza, gesto e corpo) e psicologia con l’obiettivo di utilizzare lo studio del corpo, l’analisi del movimento e la ricerca del gesto autentico per lavorare su alcuni temi quali l’empatia, la gentilezza, la capacità di riconoscere le emozioni proprie e altrui al fine di prevenire la violenza in tutte le sue forme. I partecipanti faranno esperienze con il corpo e il movimento per imparare a entrare in relazione con gli altri e con il gruppo. La psicologia si mette a disposizione dell’arte e l’arte si fa strumento per scoprire, indagare e fare esperienza di relazione.

Sono previsti tre cicli di dieci incontri ciascuno:

1° ciclo: avvio a marzo 2024, il giovedì dalle 14,30 alle 16,30

2° ciclo: avvio a ottobre 2024, il giovedì dalle 14,30 alle 16,30

3° ciclo: avvio a febbraio 2025, il lunedì dalle 14,30 alle 16,30

Aito Summer a cura della Fondazione culturale Giuditta Pasta: La fotografa, attrice e docente di filosofia Alle Bonicalzi accompagnerà i ragazzi in una caccia al tesoro fotografica a tema per poi costruire un’opera ‘murale’ collettiva di grandi dimensioni.

Per-corso di avviamento all’utilizzo della fotografia come linguaggio di espressione di sé e di indagine sul mondo e le relazioni. Attraverso pratiche miste che vanno dall’azione teatrale alla scrittura creativa, dall’improvvisazione ludica alla sperimentazione grafica, si allenerà uno sguardo nuovo su di sé e sull’intorno. Si scatteranno foto in gruppo, che verranno selezionate e stampate. Il risultato sarà duplice: un diario di bordo personale e un’opera ‘murale’ collettiva.

Sono previsti due cicli di cinque incontri ciascuno:

1° ciclo: 17-21 giugno 2024, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

2° ciclo: 16-20 giugno 2025, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

Tgp summer lab a cura della Fondazione culturale Giuditta Pasta: Il teatro è un linguaggio che attraversa corpo, mente ed intuito, è un’arte che si basa sulla relazione, forma il pensiero critico e costruisce l’individuo. Il teatro è azione, è guardare per guardarmi, per guardare l’altro, per guardare la comunità. Il teatro si fa strumento di consapevolezza di sé e dell’altro, di pensiero critico che germoglia e cresce e di impegno. Attraverso esercizi individuali e collettivi i ragazzi lavoreranno su: la conoscenza di sé dello e nello spazio teatrale e il movimento consapevole; il corpo espressivo; il lavoro sensoriale; l’ascolto attivo; lo stare e la presenza scenica; il contatto e la voce; l’improvvisazione e la scrittura sulla scena. Al termine del laboratorio ci sarà una restituzione del lavoro svolto durante gli incontri: saranno i ragazzi stessi a scrivere il testo e a drammatizzarlo guidati dalla docente Giulia Provasoli.

Sono previsti due cicli di cinque incontri ciascuno:

1° ciclo: 24-28 giugno 2024, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

2° ciclo: 1-5 luglio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

Aito clab a cura della Fondazione culturale Giuditta Pasta: In un’epoca visuale come quella contemporanea, imparare a ‘maneggiare’ le immagini, saperle leggere, prima ancora che produrre, è una competenza sempre più essenziale. La fotografia funziona particolarmente bene, non solo come strumento, ma come vero e proprio linguaggio e, quindi, dispositivo significante. Imparare a fare fotografia significa, anzitutto, imparare a guardare per vedere. Scoprire il sé e l’altro. Poi è anche e squisitamente un fare: quindi un mettersi in moto, in discussione… in gioco condotti da Alle Bonicalzi. È previsto un ciclo di dieci incontri nel 2025.

Non solo fumetti a cura della Fondazione culturale Giuditta Pasta: Movimenti Production è una società di produzione televisiva e un hub creativo focalizzato sull’animazione. Il team creativo si alternerà in un ciclo di lezioni che intrecceranno linguaggi e competenze differenti: dall’ideazione dei contenuti originali e IP, allo storytelling, dalla produzione al rilascio finale. Sono previsti due cicli di otto incontri, con avvio a gennaio 2025. Per informazioni sulle attività curate dalla Fondazione culturale Giuditta Pasta scrivere a [email protected] o chiamare il 02 9670 2127.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti