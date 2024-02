ilSaronnese

UBOLDO – Prima i furti nel weekend in via Iv novembre e in via Legnani poi gli avvistamenti e le segnalazioni sui social con tanto di foto di due ladri immortalati dalle immagini della videosorveglianza.

Grande mobilitazione in paese per la nuova ondata di furti nei garage messi a segno negli ultimi giorni. I malviventi entrano in azione nel cuore della notte con piccoli attrezzi da scasso e senza svegliare nessuno hanno la meglio su serrature e lucchetti. Prima di dileguarsi prendono tutto quello che ha un valore e che è possibile rivendere. Episodi che si lasciano dietro una scia di danni materiali ben più costosi della refurtiva.

Resta anche la frustrazione e il senso di impotenza che avvertono le vittime soprattutto coloro che sono al secondo furto in pochi mesi. Non stupiscono quindi i tanti appelli a fare attenzione lanciati sui social dove nelle ultime ore è comparsa anche una foto delle telecamere di videosorveglianza che hanno catturato i ladri in azione. L’immagine immortalata e condivisa da un uboldese per mettere in guardia i vicini.

(foto archivio)

