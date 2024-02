Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese dopo il pareggio sul gong contro la capolista Pavia torna in campo a Lazzate per la sfida contro l’Ardor. Una partita di fondamentale importanza, come tutte le altre di questa fase della stagione, per continuare ad alimentare il sogno playoff, magari sfruttando anche il risultato dello scontro tra prima e seconda tra Pavia e Magenta e gli altri incroci di giornata, come quello tra Casteggio e Calvairate. L’Ardor Lazzate arriva dalla sconfitta impronosticabile per 4-1 sul campo del Verbano e vuole ricominciare a fare punti, dopo una striscia positiva di 14 partite interrotta proprio dallo stop nell’ultimo turno di campionato.

Calcio d’inizio di Ardor Lazzate-Caronnese alle 15 di domenica 25 febbraio allo stadio comunale “Gianni Brera” di Lazzate. Dirige l’arbitro Ledjan della sezione di Jesi, assistito da Bonfanti e Buschmann di Milano.

Le parole del mister della Caronnese

Roberto Gatti (foto) alla vigilia del match presenta così la sfida: “Un’altra partita che sa di spareggio, contro una delle squadre che gioca meglio di tutti il campionato. Avrà voglia far bene dopo la sconfitta di domenica scorsa, che ha interrotto una striscia positiva di 14 risultati utili consecutivi, questo solo per far capire il valore dell’avversario, ma noi abbiamo bisogno di raccogliere punti e andremo là determinati al massimo per aumentare il nostro bottino in classifica” .

I convocati della Caronnese

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Paloschi, Emanuele De Bono, Alessandro Tognutti.

Difensori: Andrea Galletti, Karl Ngouga Opat, Davide Santagostino Bietti, Marian Puka, Paolo Cerreto, Giuseppe Reina, Gabriele Napoli, Flavio Dilernia.

Centrocampisti: Papa Bakary Diatta, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Tommaso Brignoli, Marco Morlandi, Enzo Jordan Mathieu, Urban Zibert, Alessio Fabbrucci.

Attaccanti: Federico Corno, Leonardo Zoppi, Andrea Migliavacca, Fabio Lorusso.

